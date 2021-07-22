ДСНС оголосила штормове попередження

У Службі порятунку попереджають про грози та зливи 22 липня, повідомляє Деловая столица.

"22 липня у південних, східних та центральних областях — грози, вночі місцями значні дощі" , — розповіли у службі.

Рятувальники встановили перший рівень небезпечності, "жовтий".

Крім того, на річці Ворона бiля Тисмениці (Iвано-Франкiвська область) продовжить пiдвищуватися рiвень води — на 0,8-1,3 м у порівнянні з ранковими показниками 21 липня. Можливий вихiд води на заплаву.