У Газі стався вибух на ринку, є жертви

У четвер вранці на ринку Аль-Завія в місті Газа в секторі Газа стався вибух, у результаті якого загинула одна людина і ще 10-ро отримали поранення, повідомляє Украинская правда.

Поранених доставили в лікарню Шифа в прибережному анклаві.

Палестинець, убитий у результаті інциденту, був ідентифікований як Атта Сакалле.

Місцева влада розслідує причину вибуху, хоча в початкових повідомленнях вказувалося, що вибух був викликаний балоном із газом.

На зображеннях із місця події видно сильно пошкоджені конструкції і хмару диму, яку можна було побачити здалеку.

На місці події діють поліція та екстрені служби.

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