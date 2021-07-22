У Газі стався вибух на ринку, є жертви
У четвер вранці на ринку Аль-Завія в місті Газа в секторі Газа стався вибух, у результаті якого загинула одна людина і ще 10-ро отримали поранення, повідомляє Украинская правда.
Поранених доставили в лікарню Шифа в прибережному анклаві.
Палестинець, убитий у результаті інциденту, був ідентифікований як Атта Сакалле.
Місцева влада розслідує причину вибуху, хоча в початкових повідомленнях вказувалося, що вибух був викликаний балоном із газом.
На зображеннях із місця події видно сильно пошкоджені конструкції і хмару диму, яку можна було побачити здалеку.
На місці події діють поліція та екстрені служби.