ВАКС скасував заочний арешт ексглави Приватбанку Дубілета

ВАКС скасував заочний арешт ексглави Приватбанку Дубілета

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу захисників підозрюваного ексголови правління Приватбанку Олександра Дубілета, скасувавши його заочний арешт, повідомляє Інтерфакс-Україна.

При цьому суд постановив призначити повторний розгляд справи банкіра слідчим суддею в суді першої інстанції.

Згідно з даними Єдиного держреєстру судових рішень, відповідне рішення було ухвалене на засіданні 20 липня.

Вищий антикорупційний суд на засіданні 2 червня заочно заарештував Олександра Дубілета, який перебуває в розшуку.

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