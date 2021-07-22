Меркель заявила, що залишаються розбіжності щодо "Північного потоку-2"

Угода ФРН і США за проєктом газопроводу "Північний потік-2" не скасовує всі розбіжності між сторонами по цій проблемі. Про це заявила в четвер канцлер ФРН Ангела Меркель, повідомляє Інтерфакс.

"Я думаю, що угода з адміністрацією США не закріплює розбіжність думок, але вона також не скасовує всі розбіжності (між сторонами - ред.). Розбіжності залишаються, що ми бачили по реакціях вчора", - сказала вона на пресконференції.

Вона також назвала угоду "хорошим кроком" для обох сторін.

При цьому вона нагадала про важливість для Берліна, щоб Україна залишалася транзитною країною для транспортування газу.

Крім цього, вона знову озвучила надії ФРН, що РФ не буде використовувати цей проєкт як "зброї".

Напередодні США і ФРН повідомили про досягнення домовленостей стосовно "Північного потоку-2". Зокрема, Берлін зобов'язується вживати заходів у разі, якщо РФ буде використовувати поставки енергоносіїв для чинення тиску на інші країни.