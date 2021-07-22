В Україні викрили злочинну схему оформлення документів моряків

Кіберспеціалісти Служби безпеки України у співпраці з Міністерством інфраструктури викрили та заблокували масштабну злочинну схему оформлення дозвільних документів моряків, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У повідомленні, розміщеному в четвер на сайті СБУ, зазначається, що фактично державний реєстр перебував у володінні приватних осіб.

"Це давало змогу зловмисникам незаконно оформляти дозвільні документи для моряків. Орієнтовний розмір неправомірної вигоди, яку злочинці отримували, щорічно сягав понад $150 млн", - інформують у СБУ.

Згідно з повідомленням, злочинна схема поєднувала в собі роботу агентів-посередників, які за винагороду "допомагали" морякам проходити регулярне підтвердження своєї кваліфікації, та несанкціоноване втручання в державний реєстр.

"Якщо моряк намагався самостійно пройти тестування через особистий кабінет, йому створювали штучні перешкоди. Наприклад, затягувалися терміни видачі сертифікатів або спотворювалися результати тестів.

Тож він був змушений звертатися до посередника. А той за допомогою нелегітимного застосунку завантажував документи моряка в реєстр, забезпечував позитивне проходження тестування і кінцеве підтвердження кваліфікації. При цьому самому замовнику не потрібно було відвідувати навчальні центри, курси чи проходити медичні обстеження", - уточнюють у СБУ.

Залежно від посади моряка винагорода посереднику становила $3-8 тис.

У СБУ наголошують, що в незаконній схемі були задіяні колишні та нинішні чиновники Державної служби морського та річкового транспорту України та Інспекції з питань підготовки й дипломування моряків.

"Кіберфахівці СБУ встановили, що держреєстр документів моряків та автоматизовані системи контролювали сторонні особи. Вони й мали доступ до цих ресурсів, хоча ті розроблялися та були придбані за державні кошти", - наголошується в повідомленні.

Наразі, за інформацією СБУ, реєстр і супутні автоматизовані системи видалено, а доступ до них третім особам, зокрема фігурантам кримінального провадження, заблоковано.

"СБУ вживає всіх організаційно-технічних заходів, щоб остаточно повернути реєстр в управління держави та відновити його стабільну роботу", - запевняють у спецслужбі.

У прес-службі СБУ інформують, що обшуки відбулися в офісах, дата-центрах і за місцем проживання фігурантів, наразі вирішується питання про повідомлення їм підозр.

Під час обшуків у Державній службі морського й річкового транспорту України, Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків, інших державних і приватних підприємствах було виявлено й вилучено речі та документи, що підтверджують незаконну діяльність причетних осіб.

"Я вдячний Службі безпеки України, яка здійснила складну операцію з викриття злочинних схем, що руйнували морську галузь зсередини. Забезпечення прав моряків, припинення корупційних схем у питаннях їхньої сертифікації є пріоритетом нашої команди.