Зміни клімату в першу чергу торкнуться бідних країни

Деякі країни, в основному представники "багатого світу", починають відмовлятися від карантинних обмежень, але це ще не означає завершення пандемії коронавірусу. Це може бути навіть не початок кінця. Про це посилаючись на Financial Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Пандемічна та кліматична кризу мають багато спільного, відзначає епідеміолог Девід Фісман. Спостерігається експоненціальне зростання (за кількістю випадків коронавірусу і рівнем викидів вуглецю), але спочатку без яскраво помітної шкоди.

На перший погляд здається, що життя триває: наприклад, протягом перших тижнів поширення COVID-19 люди не усвідомлювали явної загрози, те ж саме стосується зміни клімату - протягом десятиліть викиди вуглецю росли, проте особливого значення для людей ця загроза не мала.

В обох випадках люди починають діяти з запізненням. Крім того, кожна країна фактично сама вирішує, що робити. Чи слід закривати школи, будувати вітрові електростанції? Але глобальні проблеми вимагають глобального співробітництва, проте світова політика дестабілізована.

Багато лідерів країн не сприймають серйозно поради експертів. Тим часом дезінформаційна риторика - "Це просто грип!" або "Клімат завжди змінюється" , залишається відносно популярною.

Зараз багато хто готовий покласти своє життя в культурній війні: в деяких багатих країнах смертність від COVID-19 сконцентрувалася серед антивакцинаторів, які відмовляються робити щеплення.

Люди - дуже кмітливий і спритний вид. Але нерівність нагадує про себе: в кризових ситуаціях багаті люди і країни в більшості випадків зможуть врятуватися за допомогою технічних можливостей або іншим способом.

Вакцини проти кліматичних змін немає. Однак у міру посилення повені Нью-Йорк і Лондон будуть зміцнювати свої захисні бар'єри.

Американці залишать Каліфорнію і Маямі в разі катастрофічної посухи, переїхавши в більш прохолодні регіони, подібно до того, як колись їхні предки пішли на захід. Нідерланди розташовані в "низовинах", тому, щоб уникнути затоплення, місцеві жителі можуть просто покинути країну і "переїхати" в сусідню державу.

"Ми всі просто переїдемо до Німеччини і будемо вчити німецьку", - жартують вчені з Нідерландів.

"Країни з високим рівнем доходу "захопили" майже 44 відсотки доз вакцини. Країни з низьким рівнем доходу отримують лише 0,4 відсотка всіх запасів вакцини від коронавірусі. Прикро, але статистика не змінювалася місяцями", - заявив в червні генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреесус.

Таким чином COVID-19 фактично стає проблемою бідного світу. Англія святкує "День свободи", багаті країни вже вакцинують підлітків, а Ізраїль пропонує третю дозу вакцини людям зі слабкою імунною системою.

Тим часом в Бангладеші армія патрулює вулиці, щоб забезпечити дотримання локдауна, тоді як діти вже пропустили 15 місяців навчання. Влада Тунісу заявляє, що їхня "система охорони здоров'я руйнується" під новою хвилею коронавірусу. Станом на початок червня 2021 року COVID-19 вже вбив більше людей у всьому світі, ніж в 2020 році. Але смертність серед бідних людей не новина. На практиці цінність людського життя фактично залежить від її національності.

Це повторення кризи з ВІЛ. Нові ліки почали рятувати багатих жителів Заходу в 1990-х роках, тоді як населення Африки продовжувало вмирати від хвороби. Загальна кількість загиблих від ВІЛ зараз становить близько 32 мільйонів.

У зв'язку з COVID-19 багато неурядових організацій справедливо заявляють, що багатим країнам було б вигідно допомогти вакцинувати бідних. Delta не буде останнім небезпечним варіантом вірусу, який вийде з бідної країни і потрапить в "багатий світ". Це стосується і стану навколишнього середовища: руйнування лісів Амазонії - це варіант кліматичного дельта-вірусу. Поки бразильські тропічні ліси скорочуються, багаті країни теж відчувають нагрівання планети.

У той же час багатий світ повільно намагається врятувати Амазонію і відправити вакцини в бідні країни, адже його план "А" простіше: рятуй себе, а потім думай про бідних. Подорожувати в Європу-фортецю з переважно бідних країн з червоного списку майже неможливо. Великобританія розглядала питання про депортацію шукачів притулку в Руанду. Це жорстоко, але саме так працює демократія багатих держав: політики турбуються про власних виборців.

Все це фактично сценарій розвитку кліматичної кризи, коли бідні країни, зруйновані посухою або підняттям рівня моря, будуть ізольовані - фактично викреслені з глобальної карти. Все, що потрібно багатим державам від бідних - це сировина. Для прикладу можна глянути на відносини багатих країн з Демократичною Республікою Конго: її цінують майже виключно в якості постачальника корисних копалин, таких як кобальт, що дозволяє "живити" технологічні пристрої та електромобілі.

Єдиною надією на порятунок є моральне пробудження людства. Виходячи з того, що показала криза COVID-19, кращий шанс уникнути кліматичної катастрофи - це план, розроблений в багатій країні у власних інтересах, який врятує і решта світу.