Нардеп Юрчишин подав заяву в поліцію на Шуфрича

Народний депутат Ярослав Юрчишин (фракція "Голос") подав до Національної поліцію України та Офіс генерального прокурора заяву про вчинення кримінального правопорушення народним депутатом Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційна платформа - За життя") у зв'язку з його висловлюваннями в ефірі телеканалу "Росія 1" 20 липня, повідомляє Интерфакс-Украина.

"Останній (Нестор Шуфрич - ІФ) 20 липня о ефірі російського державного телеканалу" Росія 1 "розпалював ворожнечу між українцями і кримськими татарами на національної, расової та релігійної основі", - повідомляє прес-служба Юрчишина.

Шуфрич, виступаючи на російському телеканалі, висловився на тему визнання кримських татар корінним народом України.

"Дивіться, ми визнаємо корінним народом послідовників ... і фактично спадкоємців Чингизидов, адже що таке Кримсько-Татарське ханство, в тисяча .... Ном році воно вийшло з Кримського улусу, а Кримський улус - це був становить Золотої Орди, а що таке Золота Орда, це Бату-хан, який спалив Київ; тисячі наших жінок, які були відведені в рабство, зі зрозумілими цілями ... ", - заявив Шуфрич.

Юрчишин упевнений, що депутат Шуфрич порушив ч. 1 ст. 161 (умисні дії, спрямовані на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності) Кримінального кодексу України.