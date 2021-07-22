Ізраїль створив комісію для перевірки шпигунської програми Pegasus

Влада Ізраїлю створили спеціальну комісію для перевірки повідомлень про неправомірне використання шпигунської програми Pegasus для стеження за іноземними політиками, повідомляє Лента.Ру.

За словами колишнього заступника голови ізраїльської спецслужби «Моссад», депутата Рам Бен-Барак, після скандалу з програмним забезпеченням (ПЗ) Pegasus Міноборони Ізраїлю ухвалило створити комісію, що складається з декількох груп.

"Коли вони закінчать свій звіт, ми уважно вивчимо результати і вирішимо, чи потрібно нам вносити коригування", - зазначив він.

При цьому Бен-Барак підкреслив, що програму неодноразово успішно застосовували для викриття терористичних угруповань. Він пообіцяв, що ізраїльська сторона збере інформацію про всі випадки використання технології не за призначенням і її передачі «безвідповідальним органам».

Про те, що програму Pegasus закуповували спецслужби кількох країн для шпигунства за опозиціонерами та активістами, стало відомо 19 липня. Також повідомлялося, що іноземні спецслужби могли використовувати це ПЗ для прослушки телефону президента Франції Еммануеля Макрона, прем'єр-міністра республіки Едуара Філіпа і чотирнадцяти французьких міністрів.

Ізраїльська фірма-виробник ПО NSO Group в офіційній заяві спростувала звинувачення в шпигунстві і заявила, що програма призначена для боротьби з терористами.