З сайту Олімпіади прибрали мапу з Україною без Крима
На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо прибрали скандальну мапу, на якій окупований Росією Крим відокремили від материкової України кордоном, повідомляє Українська правда.
Раніше на сторінці розкладу мапа була справа. Зараз її немає, а на її місці розмістили підбірку відеороликів з Олімпіади.
Вікно з мапою Olympics Cheer Zone було створено для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися і поспілкуватися за допомогою відеозв'язку. Тепер у неї такої можливості немає.
Зараз:
Було:
Нагадаємо:
- На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо окупований Крим відділили від материкової України кордоном.
- У коментарі "Українській правді" у міністерстві закордонних справ повідомили, що доручили посольствам України в Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.