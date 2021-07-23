Швеція відкриває в’їзд для українських туристів з 26 липня

Швеція з 26 липня скасовує обмеження для здійснення необов’язкових, зокрема туристичних, подорожей для громадян України, повідомляє Європейська правда.

"Уряд 22 липня постановив, що жителі України будуть звільнені від заборони на в'їзд... Ці поправки набувають чинності з 26 липня 2021 року" , - сказано у повідомленні.

МЗС України наголошує, що залишається чинною вимога щодо наявності негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19 або наявності сертифіката про вакцинацію під час в’їзду до країни іноземців, на яких не розповсюджується заборона на в’їзд.

Наразі Швеція визнає лише сертифікати про вакцинацію, видані в країнах ЄС/ЄЕП або в Андоррі, Монако, Сан-Марино, Швейцарії чи Ватикані. В’їзд до країни буде дозволений, якщо з дати отримання другої дози вакцини covid-19 пройшло 14 днів.

Швеція визнає вакцини, затверджені згідно з постановою (ЄС) 726/2004, або дозволені ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях. Це, зокрема, вакцини Comirnaty (COVID-19 vaccine BioNtech Tozinameran), Spikevax (COVID-19 vaccine Moderna), Vaxzevria (COVID-19 vaccine AstraZeneca), COVID-19 vaccine Janssen, COVID-19 vaccine AstraZeneca/SKBio, COVISHIELD (Serum Institute of India COVID-19 vaccine), COVID-19 vaccine BIBP/Sinopharm, CoronaVac (COVID-19 vaccine Sinovac).

ПЛР-тест має бути зроблений за 48 годин до в’їзду в Швецію (рахується час з моменту здачі біологічного матеріалу). Вимога поширюється на іноземців, яким виповнилось 18 років.