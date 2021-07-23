Субсидії уріжуть: уряд планує скасувати збільшення на 50% соцнормативів

Міністерство соціальної політики України розробило проект постанови Кабінету міністрів щодо житлових субсидій. Планується скасувати норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП, повідомляє РБК-Україна.

Проект документу розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ).

"Враховуючи епідеміологічну ситуацію, скасовується збільшення на 50 відсотків соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами, що застосовувалося при розрахунку розміру житлової субсидії на період поширення на території України гострої респіраторної хвороби COVID- 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" , - йдеться в пояснювальній записці до проекту.

Крім того, проектом постанови пропонується вилучити норму щодо наявності мобільного телефону у осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.

Крім того, проектом доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

Відзначимо, станом на середину липня 2021 року субсидії перепризначили для 2 млн домогосподарств.

Станом на кінець опалювального сезону 2020/2021 років субсидії отримували майже 3 млн домогосподарств. Кабінет міністрів вирішив провести автоматичне перепризначення субсидій на наступний опалювальний сезон для 2,5 млн домогосподарств. Решта 460 тисяч будуть подавати декларації.

Автор: Олександр Білоус