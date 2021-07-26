Ціни на газ у Європі піднялися до 450 доларів

Упродовж тижня 19-23 липня 2021 року на європейському ринку спостерігалась помірна волатильність цін. Було наявне підвищення цін відносно попереднього тижня в середньому на 3%, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначається в огляді на сайті Української енергетичної біржі (УЕБ), ціни на хабі TTF станом на п’ятницю складали 35,87 євро за МВт.г. (близько 448 доларів за тис. куб. м.). Найнижчі спотові котирування спостерігались на хабі NCG, які станом на 23 липня становили 35,60 євро/МВт.г. На інших хабах спотова ціна була вищою - до 38,19 євро/МВт.г.

"Ціни тримались високими на фоні спекотної погоди та зростання в Азії. Так, азійські спотові ціни на скраплений природний газ підскочили минулого тижня до більш ніж шестимісячного максимуму, оскільки теплі температури збільшили попит на паливо, яке використовується для виробництва електроенергії" , - йдеться в огляді.

Середня ціна для доставки у вересні в Північно-Східну Азію оцінюється приблизно в 14,45 доларів за млн британських теплових одиниць, що на 1,15 долара більше порівняно з попереднім тижнем, і найвище з середини січня. Очікується, що протягом наступних двох тижнів температури в Токіо, Сеулі та Пекіні - основних споживачах LNG - залишатимуться вище середнього, зазначають експерти УЕБ.

Автор: Олександр Білоус