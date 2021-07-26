Розкрито пристрій супутникового інтернету Ілона Маска

Супутникова тарілка Starlink використовує процесор від бюджетних смартфонів, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти Wccftech посилаються на дослідження бельгійських вчених, які вивчили внутрішній устрій однієї з тарілок супутникового інтернету Ілона Маска. Зокрема, фахівці з'ясували, що супутниковий термінал працює під управлінням процесора Arm Cortex A53. Це бюджетний чіп, який використовують у виробництві недорогих телефонів. Також процесор звертається до модуля пам'яті eMMC, на яку завантажуються оновлення та інші дані.

Автори звіту розкрили інформацію про те, що Cortex A53 складається з чотирьох ядер, які працюють парно. Два з них споживають більшу кількість енергії і розраховані на використання в високопродуктивних процесах. До пари інших система звертається в процесах з низьким енергоспоживанням.

Також в тарілці Starlink встановлений невеликий чіп, який відповідає за безпеку обладнання. Він містить код, необхідний для біометричної перевірки. Наприклад, подібний процесор можна зустріти в смартфонах Apple.