Розкрито пристрій супутникового інтернету Ілона Маска

Розкрито пристрій супутникового інтернету Ілона Маска

Супутникова тарілка Starlink використовує процесор від бюджетних смартфонів, повідомляє Лента.Ру.

Журналісти Wccftech посилаються на дослідження бельгійських вчених, які вивчили внутрішній устрій однієї з тарілок супутникового інтернету Ілона Маска. Зокрема, фахівці з'ясували, що супутниковий термінал працює під управлінням процесора Arm Cortex A53. Це бюджетний чіп, який використовують у виробництві недорогих телефонів. Також процесор звертається до модуля пам'яті eMMC, на яку завантажуються оновлення та інші дані.

Автори звіту розкрили інформацію про те, що Cortex A53 складається з чотирьох ядер, які працюють парно. Два з них споживають більшу кількість енергії і розраховані на використання в високопродуктивних процесах. До пари інших система звертається в процесах з низьким енергоспоживанням.

Також в тарілці Starlink встановлений невеликий чіп, який відповідає за безпеку обладнання. Він містить код, необхідний для біометричної перевірки. Наприклад, подібний процесор можна зустріти в смартфонах Apple.

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