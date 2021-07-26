Зеленський "почистив" верхівку СБУ

Президент Володимир Зеленський звільнив кількох високопоставлених співробітників Служби безпеки України, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби глави держави.

Відзначається, що основною метою кадрових перестановок є забезпечення готовності СБУ до системної трансформації. Відповідний законопроєкт опрацьовується у Верховній Раді.

"Жодної альтернативи реформі Служби немає й не буде. Щойно парламент проголосує за реформу, ми маємо почати трансформацію в перший же день, не втрачаючи часу на адаптацію до ухваленого рішення" , — зазначив Зеленський.

Так, були звільнені перший заступник голови СБУ, в.о. керівника Антитерористичного центру Руслан Баранецький, перший заступник голови СБУ, начальник ГУ по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Василь Малюк, начальник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Олексій Корнійчук і начальник Управління СБУ в Чернівецькій області Віталій Монастирецький.

Крім того, Сергій Андрущенко звільнений з посади заступника глави СБУ і переведений на посаду першого заступника голови СБУ і керівника Антитерористичного центру при спецслужбі.

Зеленський додав, що другим завданням СБУ є "суттєва активізація боротьби з контрабандою".