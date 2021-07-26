Нафтовим гігантам передрекли світле майбутнє

Опитані CNBC аналітики передбачили світле майбутнє найбільшим міжнародним нафтовим компаніям, які в кінці липня повинні будуть опублікувати фінансову звітність за другий квартал, повідомляє Лента.Ру.

На думку економістів, найбільші нафтогазові корпорації відіб'ють у звітності рекордні виторг та прибуток, що ознаменує закінчення періоду складнощів, викликаних пандемією коронавірусу і введеними для боротьби з нею обмеженнями.

Очікування аналітиків засновані на досить високих поточних цінах на нафту, а також на успішні результати першого кварталу. Співрозмовники видання зазначають, що компанії отримувати можливість спокійно обслуговувати заборгованість і виплачувати дивіденди акціонерам.

При цьому галузь як і раніше зіштовхується з труднощами, серед яких скептицизм інвесторів, акціонери-«активісти», які прагнуть до максимізації власного прибутку, та екологічні вимоги, що пред'являються до компаній по всьому світу. Через них глобальна економіка скорочує потребу в викопному паливі.