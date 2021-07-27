Прокляття знято: Костевич прокоментувала свій успіх на Олімпіаді-2020

Олена Костевич поділилася враженнями від третього місця на Олімпіаді-2020 в Токіо. 36-річна спортсменка в парі з Олегом Омельчуком виборола бронзову нагороду у стрільбі з пневматичного пістолета (дистанція 10 м), повідомляє УНИАН.

"Ми довго та наполегливо йшли до цієї нагороди. І сьогодні був нелегкий день - удача змінювала невдачу і навпаки. Олег - великий молодець і ця нагорода для нас дуже цінна. Як "золото" , - цитує Костевич.

Зазначимо, що Костевич стала першою спортсменкою, яка несла прапор України на Олімпійських іграх, а після цього змогла стати призеркою змагань. На попередніх шести літніх і семи зимових Олімпіадах прапороносці України завжди поверталися додому без медалей.

Олена ніколи не вірила в "прокляття прапороносця":

"Казали, що прапороносець не може здобути медаль. Я ніколи не вірила в це. Мала за велику честь нести прапор своєї держави й щаслива, що нам вдалося вибороти цю нагороду для країни".

"В першу чергу хочу подякувати своєму партнеру Олегу Омельчуку, а також нашим тренерам і команді, яка була поруч на цьому шляху. Вдячна усій Україні, а також своєму рідному чернігівському краю, за побажання успіху і слова підтримки, яку продовжуємо отримувати тут в Токіо. Дуже запам'яталися настанови нашого видатного спортсмена, олімпійського чемпіона Сергія Бубки, який кілька днів тому після моєї "дерев'яної нагороди" порадив не хвилюватися і вірити в себе. Ці слова допомогли в завоюванні цієї бронзи" , - додала Олена.

Костевич стала п'ятим олімпійцем збірної України, яка завоювала нагороди на трьох Іграх. У 2004 році в Афінах вона виграла золоту медаль. У Лондоні-2012 виграла бронзові медалі в стрільбі з пневматичного і малокаліберного пістолета.