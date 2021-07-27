Гейлі та Джастін Бібер вразили мережу вишуканими образами

Одна з найкрасивіших пар Голлівуду Джастін та Гейлі Бібер, у понеділок, 26 липня, відвідали світську подію. Знаменитості підібрали розкішні образи, завітавши на захід в галерею Freedom Art Experience в Лос-Анджелесі, повідомляє 24 Канал.

На вихідних Джастін Бібер влаштував концерт Freedom Experience на новому стадіоні SoFi, під час якого він виступив разом із друзями знаменитостей. Концертний захід завершився виставкою мистецтв, куди завітали найближчі друзі зірок.

27-річний канадський виконавець та 24-річна американська модель користуючись послугами стилістки Мейв Рейлі з’явилися на світській події в чарівних аутфітах. Знаменитість завітала у галерею в довгій чорній велюровій сукні з глибокими вирізами на ногах з обох боків. Виріб з мереживом був довершений сіткою в крапочку. Її аутфіт довершували коштовні персні та сережки.

Джастін доповнив образ дружини чорним смокінгом. Під низ він одягнув білу сорочку та доповнив стильний аутфіт метеликом на шиї.