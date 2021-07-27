Енергоатом отримав мільярд чистого прибутку

Держпідприємство "НАЕК "Енергоатом" в першому півріччі 2021 року отримало 1,12 млрд грн чистого прибутку проти 2,65 млрд грн чистого збитку в січні-червні 2020 року, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це йдеться в звіті про фінансові результати компанії за перше півріччя 2021 року.

Чистий дохід від реалізації продукції знизився на 9,4% (на 2,46 млрд грн) у порівнянні з аналогічним періодом 2020 року - до 24,01 млрд грн, валовий прибуток - в 2,8 раза (на 4,91 млрд грн), до 2,73 млрд грн.

Як випливає з приміток до проміжної скороченої фінзвітності "Енергоатому", за станом на 30 червня загальний розмір накопичених збитків компанії становив 43,51 млрд грн, знизившись з початку року на 1,5% (на 638,57 млн грн).

Позитивний власний капітал "Енергоатому" на зазначену дату збільшився на 8% (на 9,67 млрд грн) - до 130,55 млрд грн.

У документі перераховано ряд позитивних факторів, які сприяли поліпшенню фінпоказників компанії в першому півріччі. Один з них - збільшення з 1 січня 2021 року граничної ціни, по якій "Енергоатом" реалізує електроенергію держпідприємству "Гарантований покупець" для потреб населення з 10 до 150 грн/МВт-год.

Крім того, з 1 лютого по 9 квітня "ГарПок" погасив "Енергоатому" 4,13 млрд грн боргу за рахунок залучення НЕК "Укренерго" кредитів державних банків.

Ще одним позитивним фактором є затверджений Міністерством енергетики України прогнозний баланс е/е на 2021 рік. Він передбачає збільшення виробництва е/е атомними електростанціями на 2,08% (на 1,53 млрд кВт-год) в порівнянні з 2020 роком - до 75,23 млрд кВт-год.

З метою подальшого поліпшення фінансового становища "Енергоатому" його керівництво ставить завданням збільшення обсягів продажів е/е на інших сегментах ринку, ніж ПСО, реструктуризацію банківського кредитного портфеля за допомогою залучення кредитів на більш вигідних умовах, а також оптимізацію витрат на персонал і експлуатаційних витрат.