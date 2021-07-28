Чи потрібно новому автовласнику переоформляти страховий поліс

При купівлі автомобіля у нового власника одразу виникає думка чи потрібно оформляти новий страховий поліс на себе. Оскільки у "старому" документі вказано, що він оформлений на попереднього власника, повідомляє Дорожный адвокат.

Законом передбачено, що продавець автомобіля має право передати поліс покупцю або анулювати дію полісу та повернути собі сплачені кошти. Може також ці кошти зарахувати в рахунок іншого полісу. Рішення щодо вибору одного із двох варіантів він обирає особисто.

Що ж робити новому власнику автомобіля, якому продавець передав поліс разом із автомобілем. Перше питання, яке виникає у покупця автомобіля чи потрібно переоформляти поліс на себе. І чи буде поліс дійсний, якщо не переоформити його на своє ім’я.

Що каже закон

Законом це питання врегульовано не до кінця. Передбачено, що у разі зміни власника транспортного засобу страховий поліс зберігає чинність до закінчення строку його дії (20-1.1 Закону). При цьому, у разі продажу застрахованого автомобіля права та обов’язки страхувальника переходять до особи, яка прийняла такий транспортний засіб у свою власність (20-1.2 Закону).

Отже, відповідно до закону при купівлі автомобіля, новий власник не зобов’язаний переоформляти на себе страховий поліс. Такий поліс буде діючим аж до кінцевого терміну його дії без будь-яких обов’язкових переоформлень. Це пояснюється тим, що страхується не власник, а сам транспортний засіб.

Які існують ризики

Однак, у такому випадку новий власник автомобіля має деякі ризики. А саме, під час терміну дії такого поліса законодавство дозволяє продавцю розірвати дію полісу в односторонньому порядку у будь-який час. Продавець вправі це зробити у будь-який час аж до закінчення строку його дії, попередивши про це страхову компанію за 30 днів.

При цьому страхова компанія не попереджає нового власника про втрату чинності полісу внаслідок розірвання договору попереднім власником. Лише передає вказану інформацію в базу МТСБУ. Як наслідок, будучи не проінформованим, покупець буде керувати автомобілем з «папірцем», який не є дійсним.

Як правило такі ситуації відбуваються, коли після продажу автомобіля виникає конфлікт між продавцем і покупцем через якісь приховані дефекти в автомобілі. Бувають конфлікти і через порушення умов розрахунків. Після таких конфліктів часто покупець може припинити дію полісу та повернути кошти, не повідомляючи про це нового власника автомобіля.

Які ж проблеми може отримати новий власник. У випадку ДТП страхова компанія не поверне кошти за пошкодження автомобілів. Чи у випадку зупинки автомобіля поліцією новий власник автомобіля отримає штраф.

Одним з варіантів контролю за чинністю такого страхового полісу є перевірка строку його дії в базі даних МТСБУ. Однак такий спосіб навряд чи є раціональним, оскільки перевіряти потрібно систематично у день запланованої поїздки.

Тому передача продавцем покупцю разом з автомобілем страхового полісу не дає покупцю гарантій, що такий поліс залишиться чинним протягом всього строку. Як наслідок, новий власник автомобіля несе ризик залишитись незастрахованим при ДТП чи отримати штраф поліції при першій же зупинці.

Таким чином, новий власник автомобіля може бути переконаний у тому, що його автомобіль застрахований лише у випадку, якщо страховий поліс буде оформлений саме на нього.