МОЗ Болгарії визнав провал кампанії вакцинації

Помилки, допущені в Болгарії при організації кампанії вакцинації від коронавірусу, привели до загибелі близько 10 тисяч чоловік, повідомляє Лента.Ру.

Міністр пояснив, що громадяни старше 60 років і люди з важкими захворюваннями не виявилися в першій черзі на щеплення.

"Ці життя могли б бути врятовані, адже близько 80 відсотків померлих були літні громадяни", - сказав він.

Також Кацаров вказав на помилку при замовленні вакцин від COVID-19. За його словами, уряд замовив більше вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca в збиток трьом іншим схваленим в ЄС препаратам. Однак через затримку поставок до кінця лютого в країні вдалося прищепити лише близько 200 тисяч осіб з семи мільйонів жителів.

Деякі рівніші

У березні прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов розповів, що країни ЄС попросили відмовитися від російської та китайської вакцин від коронавірусу. За його словами, європейським країнам порадили купувати західні препарати.

"Ми почали всі одночасно використовувати вакцини. Нам було сказано, що країнам ЄС треба утриматися від китайських і російських вакцин і ми повинні купувати AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna", - зазначив Борисов.

Однак незабаром виникла проблема з поставками: тепер через це не всі зможуть вакцинувати населення і добитися колективного імунітету.

Борисов додав, що в ЄС раніше домовлялися про рівний розподіл вакцин на душу населення. Але потім виявилося, що питання про постачання вирішувалося в керуючому раді ЄС з фармкомпаніями. В результаті жоден з виробників не виконав договірні зобов'язання, поскаржився він.

Навесні глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен скаржилася на перебої з поставками вакцини і зазначила, що Європа втомилася бути «цапом-відбувайлом». Вона розкритикувала компанії, що виробляють вакцину, зокрема AstraZeneca, за темпи виробництва. На тлі проблем з поставками росла смертність від коронавируса в Європі.

AstraZeneca розбрату

У квітні деякі країни Європи призупинили або заборонили вакцинацію препаратом AstraZeneca через виявлення тромбозу у щеплених пацієнтів. При цьому творці вакцини наполягають на її безпеці. У компанії заявляли, що детальне вивчення стану здоров'я більше 17 мільйонів чоловік після вакцинації показало відсутність даних про підвищений ризик виникнення емболії легеневої артерії, тромбозу глибоких вен або тромбоцитопенії.

Пізніше у фармацевтичній компанії-виробника препарату від коронавірусу AstraZeneca повідомили про підвищений ризик виникнення тромбозу після первинної вакцинації. Йдеться від препарат Vaxzevria. Згідно з дослідженням, опублікованим в британському медичному журналі The Lancet, вісім з мільйона вакцинованих осіб стикаються з проблемою тромбоутворення. Серед тих, хто отримали другу дозу вакцини, частка схильних до тромбоцитопенії знижується до 2,3 осіб, що не відрізняється від показників у невакцинованих людей.

Крім цього, ефективність вакцини AstraZeneca виявилася на 3 відсотки нижче заявленої раніше. Про це фірма оголосила після випробувань препарату в США, заява розміщена на її сайті. Дослідження показали, що від протікання COVID-19 c cімптомамі вона рятує в 76 відсотках випадків, а не в 79, як вважалося до цього. При цьому ефективність у запобіганні важких випадків захворювання, що вимагають госпіталізації, як і раніше становить 100 відсотків, а ефективність в застосуванні на пацієнтах у віці 65 років і старше - 85 відсотків.