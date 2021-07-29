Інтерпол включив екс-нардепа Жеваго в "червоний список" на розшук

Комісія з контролю файлів Інтерполу на 117-сесії після розгляду клопотання українських правоохоронних органів вирішила розблокувати "Червоне повідомлення" для арешту і екстрадиції колишнього позафракційного депутата Верховної Ради, бенефіціарного власника банку "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго, який підозрюється у великій розтраті, повідомляє Страна.ua.

Про це повідомили джерела в слідчих органах.

За інформацією Госбюро розслідувань, Жеваго ховається в Британській заморської території - Гібралтар. У зв'язку з цим слідчі Бюро підготували клопотання про затримання його під варту для подальшої екстрадиції.

Як повідомляється, Жеваго повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 КК України, а саме за організацію розтрати коштів банку "Фінанси і Кредит", де він є бенефіціарним власником, і їх легалізації.

Його підозрюють в тому, що протягом 2007-2014 років офшорна компанія відкрила кредитні лінії в іноземних банках (Герцогство Люксембург, Республіка Австрія і Князівство Ліхтенштейн). Надалі український банк і іноземні банки уклали договори застави на суму 113 мільйонів доларів США, де український банк поручився за офшорну компанію власними коштами. Ці кошти були розміщені на кореспондентських рахунках в банках-нерезидентах.

Після цього, офшорна компанія не виконала договірні зобов'язання. Тому в 2015 році іноземні банки стягнули заставне майно поручителя, зокрема - списали з кореспондентських рахунків українського банку 113 мільйонів доларів США. Кошти були списані відразу після того, як український банк визнали неплатоспроможним.

26 липня повідомлялося, що мільярдер і екс-нардеп Жеваго був заочно арештований судом.