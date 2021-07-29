Промоутер Ломаченка назвав дату та місце наступного бою

Глава компанії Top Rank Боб Арум, який представляє інтереси українця Василя Ломаченка (15-2, 11 КО), заявив, що свій наступний бій наш співвітчизник може провести 11 грудня. А місцем його проведення може стати знаменита арена "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку, повідомляє Обозреватель.

В інтерв'ю виданню WBN промоутер розповів, що вирішив продовжити нещодавню традицію й організувати вечір боксу відразу ж після вручення премії найкращому гравцеві сезону в американський футбол серед університетських команд. Ім'я потенційного суперника Ломаченка він не розкрив.

Нагадаємо, що Василь хоче провести реванш проти Теофімо Лопеса, який переміг його одностайним суддівським рішенням у протистоянні за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі в жовтні 2020 року. Американець заявляв, що не збирається давати реванш українцеві, однак після яскравої перемоги Ломаченка над Масайоші Накатані батько Теофімо змінив риторику та припустив можливість проведення повторного бою між боксерами.

Ломаченко і Лопес на зважуванні. Джерело: Top Rank

Теофімо Лопес з чемпіонськими поясами. Джерело: Top Rank

Ломаченко нокаутував Накатани. Джерело: Getty Images

У своєму інтерв'ю Лопес-старший сказав, що реванш Василя та його сина можливий у грудні в Нью-Йорку на "Медісон Сквер Гарден".