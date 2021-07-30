Зелена енергетика в США обійшла атомні станції та вугілля

За підсумками 2020 року відновлювані джерела енергії в США вперше в історії обійшли за обсягом виробництва вугільні та атомні станції. Про це свідчать дані Управління енергетичної інформації США, опубліковані на сайті відомства, повідомляє Лента.Ру.

До джерел зеленої енергії відносяться вітряні станції, сонячні станції, гідроелектростанції, а також геотермальні джерела й електростанції, що використовують біомасу. В сукупності вони справили 834 млрд кіловат-годин електроенергії - це 21 відсоток від усієї енергії, виробленої американськими електростанціями.

Вугільні станції виробили 774 млрд кіловат-годин (19 відсотків), а атомні - 790 мільярдів (20 відсотків). Ще у 2019-му вугілля випереджало АЕС і ВДЕ, але за рік виробництво скоротилося на 20 відсотків. Максимум на нього припадало у 2000-і роки, коли виробництво коливалося на рівні двох трильйонів кіловат-годин.

Виробництво на АЕС знизилося на два відсотки через вихід кількох енергоблоків з ладу і техобслуговування інших станцій. Лідирують за обсягом вироблення газові станції. На них у 2020 році довелося 1,617 трильйона кіловат-годин.

Найпоширенішим видом ВДЕ стали вітряні станції, вони наростили виробництво на 14 відсотків. Промислове використання сонячних батарей (більше мегавата) зросло на 26 відсотків, малих сонячних батарей - на 19 відсотків.

В управлінні очікують, що в поточному році вугілля повернеться на друге місце, оскільки ціни на природний газ зросли, і станції на ньому стали менш вигідними. Згідно з прогнозом, вироблення вугільних електростанцій зросте на 18 відсотків у порівнянні з 2020 роком. Відновлювана генерація за той же період зросте на сім відсотків, а у 2022 році - на десять відсотків. Таким чином, уже через рік ВДЕ знову стануть другими за обсягом виробництва.