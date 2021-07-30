У США назвали найбільш проблемні б/у автомобілі

Американське видання Consumer Reports провело масштабне дослідження на тему надійності авто: а саме, склало список машин, власники яких частіше за інших «потрапляють» на дорогий ремонт, повідомляє АвтоПортал.

Найпроблемніші автомобілі

Під дорогим ремонтом заокеанські колеги мають на увазі три проблеми. Перша з них - це вихід з ладу двигун (аж до капіталки), друга - пробита прокладка головки блоку циліндрів, третя - поломка коробки передач (АКПП).

Усунення несправностей, пов'язаних з цими агрегатами, коштують великих грошей, що для багатьох автомобілістів не є секретом. Однак в Consumer Reports наводять конкретні цифри - для кращого розуміння можливих «масштабів трагедії». Так, як розповів експертам власник кросовера Nissan Murano 2013 року, ремонт АКПП обійшовся йому в 5 000 доларів. А, наприклад, володар BMW X1 2014 року заплатив сервісу за ремонт пробитою ГБЦ колосальні 7 500 доларів! В Україні, до речі, усунення цих несправностей також часто обходяться не в гривнях, а доларах.

Звичайно, подібного роду поломки можуть трапитися з будь-яким автомобілем, так як на них впливає безліч факторів, включаючи умови експлуатації та догляд за «залізною конячкою». Однак в Consumer Reports підкреслюють, що все ж існують моделі, які при певному віці і пробігу ламаються частіше за інших. Такими виявилися результати їх моніторингу.

Що важливо, для кожного такого проблемного авто в Consumer Reports пропонують альтернативу - причому не одну, а кілька машин.

Автомобілі, у яких частіше за інших «летить» двигун

Kia Optima 2014 роки (4 цил.)

Типовий пробіг виходу з ладу: 155-205 тис. Км

Альтернатива: Honda Accord 2013-2015, Mazda6 2014-2015.

Kia Sorento 2012-2013 років (4 цил.)

Типовий пробіг виходу з ладу: 111-174 тис. Км

Альтернатива: Toyota Highlander 2012-2015, Toyota 4Runner 2012-2015.

Hyundai Santa Fe 2012-2013 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 156-190 тис. Км

Альтернатива: Toyota Highlander 2012-2015, Toyota 4Runner 2012-2015.

Hyundai Sonata 2011-2014 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 116-229 тис. Км

Альтернатива: Toyota Camry 2011-2013, Honda Accord 2011-2013.

Subaru Forester 2012 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 130-208 тис. Км

Альтернатива: Honda CR-V 2011-2014, Toyota RAV4 2011-2014, Мазда CX-5 2013-2014.

Hyundai Santa Fe Sport 2013-2014 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 119-163 тис. Км

Альтернатива: Mazda CX-5 2013-2014, Honda CR-V 2011-2014, Toyota RAV4 2011-2014.

Audi A4 2011 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 100-132 тис. Км.

Альтернатива: Infiniti G 2011-2013.

Chevrolet Equinox / GMC Terrain 2011-2012 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 139-200 тис. Км.

Альтернатива: Toyota RAV4 2011-2014, Mazda CX-5 2013-2014, Honda CR-V 2011-2014.

Ford Mustang 2015 роки (4 цил.)

Типовий пробіг виходу з ладу: 122-137 тис. Км

Альтернатива: BMW 2-Серії 2015-2016, Mazda MX-5 Miata 2015-2016.

BMW X3 2013 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 134-150 тис. Км

Альтернатива: Acura RDX 2014-2016.

Volvo XC60 2015 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 97-138 тис. Км

Альтернатива: Acura RDX 2014-2016.

Автомобілі, у яких частіше за інших пробивають прокладку ГБЦ

Chevrolet Cruze 2011 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 172-203 тис. Км

Альтернатива: Honda Civic 2011-2013, Mazda3 2012 і 2013, Toyota Corolla 2011-2013.

BMW 3-Series 2011 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 116-197 тис. Км

Альтернатива: Infiniti G 2011-2013.

BMW X1 2014 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 122-132 тис. Км

Альтернатива: Acura RDX 2013-2014.

Buick Lucerne 2011 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 163-261 тис. Км

Альтернатива: Toyota Avalon 2011-2013

Subaru Impreza 2011 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 137-175 тис. Км

Альтернатива: Toyota Corolla 2011-2013, Honda Civic 2011-2013, Mazda3 2011-2013.

BMW 5-Серії 2012 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 148-158 тис. Км

Альтернатива: Infiniti M2011-2012, Lexus ES 2011-2013, Lexus GS 2013-2014.

BMW X3 2012 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 122-124 тис. Км

Альтернатива: Acura RDX 2011-2013, Lexus NX 2015-2016.

Mini Cooper / Mini Clubman 2013 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 122-143 тис. Км

Альтернатива: Mazda3 2012-2015, Honda Civic 2011- 2015.

Buick Encore 2015 року

Типовий пробіг виходу з ладу: близько 120 тис. Км

Альтернатива: Lexus NX 2015-2016.

Автомобілі, у яких найчастіше ламається АКПП

Nissan Sentra 2012-2013, 2015 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 124-198 тис. Км

Альтернатива: Honda Civic 2011-2015, Toyota Corolla 2011-2015, Mazda3 2013-2015.

Nissan Pathfinder 2013-2014 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 93-174 тис. Км

Альтернатива: Toyota Highlander 2012-2016.

Ford Focus 2012-2017 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 50-97 тис. Км

Альтернатива: Mazda3 2013-2015, Honda Civic 2012-2015.

Kia Forte 2019 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 19-37 тис. Км

Альтернатива: Toyota Corolla 2017-2018; 2020 року, Kia Soul 2017-2019.

Nissan Murano 2011, 2013 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 135-192 тис. Км

Альтернатива: Ford Edge 2015 року, Toyota Highlander 2012-2016.

Ford Fiesta 2011, 2014 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 185-233 тис. Км

Альтернатива: Honda Fit 2011-2013, Hyundai Accent 2012-2013.

Infiniti QX60 2014 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 148-153 тис. Км

Альтернатива: Lexus RX 2012-2016.

Nissan Rogue 2011-2012 років

Типовий пробіг виходу з ладу: 151-242 тис. Км

Альтернатива: Honda CR-V 2011-2013, Toyota RAV4 2011 року.

Nissan Altima 2016 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 68-124 тис. Км

Альтернатива: Volkswagen Passat 2016-2017, Toyota Camry 2015-2017.

Chevrolet Traverse 2013 року

Типовий пробіг виходу з ладу: 177-217 тис. Км

Альтернатива: немає.