В СБУ адвокату Чауса заявили, що офіційно екссудді у них немає

В СБУ адвокату Чауса заявили, що офіційно екссудді у них немає

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що офіційно його підзахисного немає в будівлі СБУ, повідомляє УНІАН.

За словами адвоката одіозного екссудді, до нього вийшов представник СБУ і повідомив, що "офіційно Чауса немає в будівлі і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта".

"Поки на цьому все. Свої координати я залишив. Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять", - підсумував Кравець.
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