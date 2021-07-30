В СБУ адвокату Чауса заявили, що офіційно екссудді у них немає
Адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що офіційно його підзахисного немає в будівлі СБУ, повідомляє УНІАН.
За словами адвоката одіозного екссудді, до нього вийшов представник СБУ і повідомив, що "офіційно Чауса немає в будівлі і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта".
"Поки на цьому все. Свої координати я залишив. Думаю, якщо він офіційно з'явиться в СБУ, мені повідомлять", - підсумував Кравець.