В СБУ адвокату Чауса заявили, що офіційно екссудді у них немає

Адвокат колишнього судді Миколи Чауса Ростислав Кравець заявив, що офіційно його підзахисного немає в будівлі СБУ, повідомляє УНІАН.

За словами адвоката одіозного екссудді, до нього вийшов представник СБУ і повідомив, що "офіційно Чауса немає в будівлі і тому вони не можуть виконати моє прохання про допуск до клієнта".