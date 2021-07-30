США звільнять майже 200 росіян зі своїх посольств у Росії

США в серпні звільнять 182 місцевих співробітників і десятки підрядників, які працювали в американських дипломатичних об'єктах в Москві, Єкатеринбурзі і Владивостоці. Держсекретар Ентоні Блінкен висловив жаль діями уряду Росії, повідомляє РБК-Україна.

"Починаючи з серпня, російський уряд забороняє США тримати, наймати або брати співробітників з Росії або третіх країн, за винятком нашої служби охорони. Ми глибоко засмучені, що ця дія змусить нас звільнити 182 місцевих співробітників і десятки осіб, які працювали за контрактами, з наших дипломатичних представництв Москві, Владивостоці і Єкатеринбурзі" , - заявив держсекретар США.

Держсекретар висловив жаль у зв'язку з необхідністю звільнити місцевих співробітників, що негативно вплине на діяльність американських дипмісій в Росії.