Перекази з-за кордону в Україну зростають

Обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону за червень 2021 року склав 1109 млн доларів. Це на 16,2% більше, ніж роком раніше (954 млн доларів), повідомляє РБК-Украина.

Про це говорять дані Національного банку України (НБУ﻿).

Всього за даними НБУ за січень-червень 2021 року в Україну надійшло 6205 млн доларів, що на 11,6% більше, ніж роком раніше (5559 млн доларів).

НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну. У січні-червні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено 2337 млн доларів, що на 121 млн доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (2216 млн доларів).

Як повідомляло РБК-Україна, в цілому обсяг приватних переказів в Україну з-за кордону в 2020 році склав 12 121 млн доларів. Це на 1,7% (на 200 млн доларів) більше, ніж роком раніше (11 921 млн доларів). НБУ враховував у своїй статистиці як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що Національний банк України (НБУ) прогнозує зростання переказів трудових мігрантів в Україну у 2021 році до 13 млрд доларів.