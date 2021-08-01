В Естонії створили назальний спрей від коронавірусу

Естонські вчені створили спрей від коронавірусу, що захищає від усіх видів штамів, що викликають найбільше занепокоєння, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Лабораторні дослідження засвідчили, що спрей для носа забезпечує захист як від вихідного уханьского штаму, так і від дельта-штаму індійського походження, а також від британських, південноафриканських і бразильських штамів" , – йдеться в повідомленні.

Науковий директор компанії Icosagen, що займається генною інженерією, Март Устав-молодший (Mart Ustav) повідомив, що лабораторні дослідження підтвердили, що розроблений назальний спрей однаково добре захищає від усіх штамів коронавірусу, що викликають, на думку всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), найбільше занепокоєння, включно з дельта-штамом, який наразі поширюється в Естонії.

"Разом з нашою командою ми постійно відстежуємо зміни вірусу та активно перевіряємо здатність назального спрею BioBlock нейтралізувати ті штами, які ще не набули великого поширення" , – сказав Устав.

Як наголошується в повідомленні, рішення, що дозволяє виробляти і продавати BioBlock, ухвалив Департамент здоров'я на підставі висновку групи експертів з прикордонних продуктів, що складається з фахівців із Департаменту лікарських засобів, Департаменту здоров'я, Департаменту сільського господарства і продовольства і Департаменту захисту прав споживачів і технічного нагляду. З юридичної точки зору це не ліки або медичний пристрій, але інформація про продукт і інформація на упаковці узгоджені як з Департаментом лікарських засобів, так і з Департаментом здоров'я.

Як заявляють розробники, Bioblock – це інноваційний естонський продукт, концепцію якого розробили дослідники Icosagen під керівництвом професора Марта Устава. Для розробки та продажу BioBlock було сформовано консорціум, до якого увійшли вчені та фахівці з Chemi-Pharm, Icosagen, Тартуського університету, естонського університету природничих наук та OU Teadus ja Tegu. Технологія продукту запатентована. Назальний спрей BioBlock виробляє і продає компанія Chemi-Pharm.