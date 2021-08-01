Чоловіка принцеси Євгенії застукали в компанії моделей

Майже три роки тому принцеса Євгенія вийшла заміж за бізнесмена Джека Бруксбенка, а в лютому цього року народила йому сина. Пара часто демонструє сімейну ідилію в мережі, однак їхній статус ідеального подружжя похитнувся. Все тому, що чоловіка заскочили на яхті з трьома моделями, повідомляє 24 Канал.

У той час як принцеса Євгенія доглядає за п'ятимісячним сином у Віндзорі, її чоловік відпочиває на елітному середземноморському острові Капрі. До Італії він прибув нібито з робочим візитом як представник бренду текіли Casamigos, що є спонсором благодійного балу Unicef ​​Summer Gala.

Принцеса Євгенія не приєдналася до відрядження чоловіка, бо на острів Капрі він прибув, аби "працювати на балу". Щоправда, напередодні світського заходу Джека Бруксбенка заскочили за іншим заняттям.

Папараці сфотографували бізнесмена на борту яхти в компанії трьох красунь. Одна з них – колишня редакторка журналу Glamour Рейчел Заліс, друга – італійська модель Еріка Пелосіні, третя – модель і посол моди Марія Буччеллаті. Останню Джек Бруксбенк обіймав, позуючи для фото в інстаграм.

Чоловік принцеси Євгенії з моделлю / Фото з інстаграму Марії Буччеллаті

Чоловік принцеси Євгенії не лише фотографувався з красунями, а й пірнав з ними в Тірренське море. Ба більше, він бачив Рейчел Заліс топлес, коли та періодично знімала рушник, яким прикривала оголені груди.

Більше фото Джека Бруксбенка з трьома моделями дивіться на Daily Mail.﻿

Зазначимо, що відрядження британського бізнесмена пов'язане з благодійним балом Unicef ​​Summer Gala, квитки на який коштують від 11 тисяч доларів. На вечірці він мав би слідкувати за баром і спілкуватися з зірковими гостями – Кеті Перрі та Гайді Клум.