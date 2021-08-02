Бідні країни поставили світ перед загрозою глобальної катастрофи

Бідні країни Африки і Азії поставили під загрозу плани розвинених держав по боротьбі зі зміною клімату, повідомляє "Лента.ру".

Про це заявив глава відділу транспортного пересування програми Організації об'єднаних націй (ООН) по навколишньому середовищу UNEP Роб де Йонг.

Порятунок від глобальної катастрофи залежить від бідних країн, тому що вони не зможуть дозволити собі нинішні електромобілі через низький рівень доходу.

"Якщо ми привеземо електромобілі тільки в США, Фінляндії та Нідерландів, ми не досягнемо цілей Паризької угоди по клімату. Нам потрібні автомобілі з низьким і нульовим рівнем викидів для країн з низьким і середнім рівнем доходу", - заявив де Йонг.

Він дорікнув світовим автовиробникам, що вони створюють свою продукцію з метою привернути заможних покупців на Заході, ігноруючи потреби держав з низьким рівнем доходу.

З 1751 по 2017 рік на Африку і Південну Америку припадало лише по три відсотки від світового обсягу викидів парникових газів. У 2019 Африка викинула в атмосферу 1,43 мільярда тонн вуглекислого газу, Південна Америка - 1,1 мільярда тонн, тоді як країни Євросоюзу (ЄС) - 2,92 мільярда тонн. Частка шкідливих викидів в бідних країнах незабаром збільшиться через зростання населення. Наприклад, в Кенії обсяг викидів вуглекислого газу зріс в два рази з 2005 року, причому більша частина припадає на транспорт. Автопарк кенійської столиці Найробі подвоюється кожні вісім років, а найпопулярнішим видом громадського транспорту залишаються що працюють на дизелі мікроавтобуси матату. Бідні країни Африки, Азії та Латинської Америки можуть десятиліттями використовувати автомобілі, автобуси і вантажівки на горючому паливі. Без переорієнтування великих автовиробників на ринок бідних країн світову мету щодо зниження шкідливих викидів буде важко досягти.

В середині липня Єврокомісія ухвалила план з захисту клімату та екології, що передбачає, зокрема, зниження шкідливих викидів на 55 відсотків до 2030 року в порівнянні з рівнем 1990 року, повний перехід на електромобілі до 2035 року і введення податків на імпортні товари з країн з низькими екологічними стандартами.