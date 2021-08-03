Креветки: корисні і шкідливі властивості

Креветки - улюблений багатьма морський делікатес, який особливо популярний на літніх курортах. Але з їх вживанням потрібно бути обережніше, бо істи морепродукт можна далеко не всім, повідомляє Foodinformer.

У чому користь креветок

У морепродукті мало калорій, але дуже багато білка і різних мікроелементів. Найбільше - фосфору, цинку, міді, а також певна кількість йоду. Регулярне вживання креветок запобігає появі анемії. Креветки заповнюють дефіцит йоду і підтримують щитовидну залозу в здоровому і робочому стані.

Креветки рекомендують їсти діабетикам. У них немає вуглеводів, зате містяться антиоксиданти і жирні кислоти Омега-3, які необхідні при цій хворобі.

У складі креветок велика кількість мікроелементів, що беруть участь в діяльності окремих антиоксидантів. Останні борються з багатьма вільними радикалами і є профілактичним засобом проти раку.

﻿Крім того креветки:

сприяють схудненню,

зміцнюють нервову систему,

роблять міцніше кістки,

служать профілактикою при тромбоутворенні.

Кому категорично не можна їсти креветки

Небажано вживання фермерських креветок. Як показали численні перевірки, 30% надходять у продаж креветок були вирощені на фермах. Вживати такий продукт небажано, тому що при їх вирощування використовувалися антибіотики для швидкого зростання. На жаль, не завжди вдається з'ясувати, звідки саме привезені креветки. В цьому випадку потрібно намагатися купувати морепродукти відомих постачальників.

Виключити з раціону морепродукт потрібно повністю тим, у кого на нього алергія. Якщо у вас харчова непереносимість креветок, їх потрібно вживати з обережністю, спостерігаючи за своїм станом. Креветки містять холестерол. Він вважається корисним для організму, але збільшує рівень холестерину в крові.

Автор: Світлана Мащенко