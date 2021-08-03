Люксовий підрозділ компанії Honda представить на автомобільному фестивалі в Монтереї лімітовану версію суперкара Acura NSX Type S. Новинка буде виготовлена накладом лише 350 екземплярів, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Напередодні дебюту компанія показала тизери новинки та невеликий відео ролик.

Acura випустить лімітовану серію суперкара NSX Type S. Джерело: Acura

За словами творців, NSX Type S став "могутніше, динамічніше, гостріше в управлінні та подарує набагато більше емоцій від драйву". Всі технічні секрети будуть розкриті на презентації в Монтереї, а поки відомо, що купе отримає форсований V6 з двома турбінами, а також модернізовану систему повного приводу Sport Hybrid Super Handling AWD.

Купе отримає форсований V6 з двома турбінами, а також модернізовану систему повного приводу Sport Hybrid Super Handling AWD. Джерело: Acura

Нагадаємо, що базова версія спорткара оснащується 3,5-літровим V6, який розвиває потужність 507 к.с. і 550 Нм крутного моменту. Крім того, в арсеналі моделі є три електромотора і батарея ємністю 1,3 кВт. Таким чином сумарна віддача гібридного силового агрегату досягає 581 л.с. та 645 Нм.

NSX Type S відрізняється колісними дисками оригінального дизайну, а гальмівні супорти пофарбовані у червоний колір. Також автомобіль отримав більш агресивний задній дифузор, додатковий карбоновий обвіс, а кожен екземпляр буде мати плакетку з порядковим номером моделі.

Всього Acura планує виготовити 350 купе з яких 300 зарезервовані для продажу у США. Вперше модель NSX Type S буде доступна покупцям за межами Японії.

Всього Acura планує виготовити 350 купе з яких 300 зарезервовані для продажу у США. Джерело: Acura

Крім того, крім обмеженого тиражу є ще одна особливість, яка автоматично робить NSX Type S бажаним предметом для колекціонерів – в компанії підтвердили, що 2022 рік стане останнім для моделі NSX.

2022 рік стане останнім для моделі NSX. Джерело: Acura

Передбачається, що наступне покоління суперкара отримає повністю електричний силовий агрегат. Але ні термінів, ні будь-яких деталей про нову генерацію NSX поки немає.