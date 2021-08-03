Вчені розповіли, як зміниться клімат в Україні в найближчі 100 років

Вчені-кліматологи спрогнозували змін кліматичних умов в Україні в найближчі 50-100 років, повідомляє Кореспондент.

Як саме зміниться клімат, розповів голова Постійної комісії з питань екологічної політики КМДА Костянтин Яловий.

Відзначається, що Україна вже до 2100 року може стати схожою на Австралію. Клімат ставатиме тепліше і посушливим. Нові умови дозволять успішно вирощувати тільки пшеницю і соняшники.

Довгі посушливі періоди будуть чергуватися з короткими, але сильними зливами.

Що стосується зимового періоду, то періодично в Україну будуть надходити аномальні похолодання з Арктики з сильними снігопадами. Разом з тим довготривалих снігових періодів ставатиме менше.

Звичними для українців стануть надзвичайні погодні явища. Засуха і сильні вітри будуть викликати пилові бурі. Непередбачуваний клімат призведе до збільшення частоти та інтенсивності інших аномалій: пожеж, засух, торнадо, ураганів, сильних опадів.

Зміна умов існування призведе до міграції флори і фауни. В Україні вже переселилися небачені до цього рожеві пелікани, шакали і степові лисиці з Центральної Азії. А зовсім скоро фауну країни можуть поповнити нові види отруйних змій, сухопутні черепахи, багато комах і птахів.

Нові види тварин, птахів і комах можуть поширювати такі хвороби, як пташиний грип, лихоманку східного Нілу, хвороба Лайма і сказ.