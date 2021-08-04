В'їзд заборонено: чому українським політикам не дозволяють відвідувати ООС

Прес-служба Верховної Ради повідомила про скасування поїздки Дмитра Разумкова в зону ООС, де він планував ознайомитися з поточною ситуацією в сфері безпеки, а також поспілкуватися з місцевими жителями і військовослужбовцями, повідомляє Depo.ua.

Причина скасування поїздки - розпорядження Валерія Залужного. Пізніше сам головнокомандувач пояснив: заборона тимчасова, на 10 днів, в зв'язку з процесом прийому-передачі посади командувача операцією Об'єднаних сил.

З огляду на, що Разумкова іноді називають майбутнім політичним конкурентом Зеленського, не дивно, що в рішенні головнокомандувача відразу побачили політичні мотиви. Втім, не виключено, що заборона Залужного з'явилася не під візит Разумкова, це просто збіг, а мова йде про можливе негласне розпорядження з ОП не допускати в зону ООС як мінімум до Дня Незалежності взагалі нікого з політиків.

У такому випадку після перших десяти днів будуть ще десять або більше. Але з іншим поясненням. Наприклад, в зв'язку з прогнозованим загостренням на фронті, адже російські окупанти вже традиційно активізуються саме протягом серпня, щоб зіпсувати українцям святковий настрій. До речі, якби мотивація Залужного і зараз була такою, навряд чи в його діях угледіли політику.

Зараз же існує кілька версій, навіщо нардепам заборонили їздити в зону ООС. Пояснення перше - до Дня Незалежності багато політичних діячів караванами потягнуться на Донбас з подарунками, щоб зробити і викласти фото і відео, як вони підтримують українську армію. Заборона ж позбавляє депутатів та інших обтяжених посадами осіб піаритися на привітаннях військових. Знову ж таки, якщо Залужний продовжить термін.

Друга версія - мінімум до Дня Незалежності, а то і довше єдиною фігурою в державі, яка отримає можливість відвідувати зону ООС, повинен залишитися президент Зеленський. Ну і ще Андрій Єрмак. Нагадаємо, його, а не Разумкова, колишній прес-секретар глави держави Юлія Мендель в своїй книзі назвала другою особою в країні. Таким чином, в інформаційному просторі за президентом закріпиться монополія на армійську тематику.

Згадаймо, що у Зеленського в цій області станом на зараз залишався один основний конкурент - Петро Порошенко. Протягом останніх місяців він кілька разів відвідував наших військових на Донбасі. У травні і червні Порошенко привіз комплект відеоспостереження та ящики зі свіжою полуницею, а в липні - перший комплект оптичної розвідки для 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців і абрикоси. Від цих абрикосів неймовірно бомбило на російських телеефірах у Скабеєвої та інших пропагандистів.

Втім, не виключено, що і десь на Банковій... Тому тепер до солдатів не їздитиме ні він, ні взагалі ніхто. Для влади цілком логічною виглядає на меті позбавити опонента одного з ключових елементів його ідеологічної тріади "армія - мова - віра". Правда, якщо Порошенко в серпні захоче привезти військовим необхідне для них обладнання і його не пустять, навряд чи цей скандал позитивно відіб'ється на іміджі того ж Залужного...

Народні депутати раніше приїжджали в зону конфлікту на Донбасі досить часто. І з різними намірами. Хтось заради піару, хтось - щоб потім робити собі ім'я на розповідях, що в армії щось не так. Останніх завжди було більше. Особливо у важкі роки гарячого протистояння з російськими окупантами.

Приїжджали командою (але не всією фракцією) в зону ООС і "слуги народу". Останній раз - 21 жовтня минулого року. Тоді навіть сталася перепалка голови фракції Давида Арахамії з ветеранами АТО, які висловили невдоволення через можливе скорочення армії.

Депутати переночували в прифронтовій зоні та повернулися до столиці. Той вояж багато критикували. І не тільки через надлишок фото в соцмережах. Найбільше критикували за обрану дату - поїздка відбулася за кілька днів до місцевих виборів. Тому її розцінили як піар-вояж. Хоча "слуги" це заперечували.

З тих пір президент Зеленський приїжджав в зону ООС неодноразово, а от монобільшовики інтерес до групових трансферів на Донбас втратили. У кулуарах Ради ходили розмови, що нібито збираються ще раз відвідати ці місця напередодні Дня Незалежності. Але потім від ідеї відмовилися. І тут теж своєчасним виглядає заборона головнокомандувача ЗСУ - "слуги" не лінуються відвідати українських воїнів. Їм просто заборонено. Як і всім.

Головне ж у цій історії, щоб від політичних інтриг не постраждали інтереси української армії і новому головнокомандувачу не заважали їх відстоювати на всіх рівнях.

Юрій Васильченко