Україна готова допомогти тренеру, який втік з Білорусі

Міністерство закордонних справ заявило про готовність допомогти білоруському тренеру гандбольної команди Костянтину Яковлєву. Вчора, разом з трьома іншими спортсменами, чоловік втік з Білорусі, повідомляє РБК-Україна.

"Ми вже зв’язалися з тренером білоруської гандбольної команди "Віцязь" Костянтином Яковлєвим. Раді вітати його із сім’єю в Україні та хочемо, щоб у нас вони почували себе краще, ніж вдома" , - відзначає пресслужба.

Україна, зі свого боку, готова надати необхідну допомогу Яковлєву.

Автор: Сергій Пишкін