Небезпечні симптоми болю в області серця

Дискомфортні відчуття в грудях можуть з'явитися з різних причин. Щоб зрозуміти, що болить серце, бажано дізнатися кілька характерних симптомів. Далеко не завжди напади супроводжуються неприємними відчуттями, повідомляє Євген Плінський.

Одночасно з цим люди з іншими недугами нарікають на те, що їм важко дихати, болить в лівій частині грудей. Але все це не є наслідком кардіологічних хвороб.

Біль в області серця часте явище у багатьох людей, але причини можуть сильно відрізнятися. Це можуть бути як симптоми стенокардії, інфаркту, а так само і проявами остеохондрозу або наслідками стресу.

Найбільш ранні ознаки, які говорять про те, що робота мотора людського організму порушена, найчастіше з'являються на кілька місяців, а то й років до першого нападу. Тому кожен повинен знати, як і де болить серце. Дивіться докладніше далі у відео.