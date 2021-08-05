Звільнення міністрів: кого можуть відправити у відставку восени

Кілька міністрів уряду Дениса Шмигаля можуть піти у відставку в новому політичному сезоні, повідомляє Украинская правда.

За даними джерел УП, в Офісі президента обговорюються можливі різні варіанти переформатування уряду.

Так головними претендентами на виліт з Кабміну називають: міністра оборони Андрія Тарана, міністра соцполітики Марину Лабезну, віцепрем’єра, міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського.

"Таран найбільш ймовірно з них всіх піде у відстаку. У нього там провал на провалі" , – зазначив один із впливових нардепів "Слуги народу".

Крім того, в Офісі президента досить критично ставляться до роботи міністра культури Олександра Ткаченка та міністра юстиції Дениса Малюськи.

"Саша (Ткаченко) займається піаром і лише це в нього добре виходить. По-ділу там багато проблем" , – зазначає інший співрозмовник у команді влади.

Водночас співрозмовники у Зе!Команді наголошують, що наразі кадрові рішення все ще вирішуються і остаточні висновки будуть у вересні.