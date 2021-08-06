Wizz Air перенес запуск рейсов из Абу-Даби в Одессу

Лоукостер Wizz Air Abu Dhabi в очередной раз перенес запуск рейсов из столицы ОАЭ Абу-Даби в Одессу из-за низкого спроса, повідомляє Avianews.

«Wizz Air постоянно следит за эффективностью и спросом на свои рейсы, чтобы предлагать низкие тарифы по самым популярным направлениям. Поэтому начало выполнения рейсов Одесса — Абу-Даби перенесено на октябрь 2021 года», — рассказали в пресс-службе лоукостера.

Из обновленного расписания следует, что первый рейс в Одессу состоится 7 октября. График предусматривает полеты с частотой два раза в неделю по четвергам и воскресеньям.

Полеты будет выполнять не венгерский лоукостер, а его дочернее предприятие из Абу-Даби Wizz Air Abu Dhabi, которое создано в партнерстве с эмиратской компании Abu Dhabi Development Holding Company.

Согласно первоначальным планам, новая бюджетная авиакомпания планировала полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но неоднократно переносила запуск рейсов.

3 июля Wizz Air Abu Dhabi открыл регулярные рейсы из Абу-Даби в аэропорт Борисполь, хотя базовым аэропортом для Wizz Air в Киеве является Жуляны. Это было связано с тем, что самолет лоукостера Airbus A321neo может взлетать с полной загрузкой 239 пассажиров только с более длинной полосы Борисполя.

Въезд в Абу-Даби из Украины

Сейчас для путешествий из Украины, которая включена в зеленую зону, в Абу-Даби действуют более либеральные правила.

Вакцинированные путешественники должны пройти два ПЦР-теста на коронавирус: один по прилету, второй на шестой день. Самоизоляция при этом не требуется.

Если человек не сделал прививки от COVID-19, но прибыл из страны зеленой зоны, он должен сделать ПЦР-тест по прилету, на шестой, а затем 12-й день пребывания. Самоизоляция также не требуется.

Для граждан Украины для полетов в Дубай и Абу-Даби действует безвизовый режим.