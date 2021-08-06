Корисні властивості баклажана для організму

Баклажани мають масу корисних для людського організму властивостей, що обумовлено їх багатим вітамінно-мінеральним складом. А ще такий овоч належати до низькокалорійного продукту, до того ж він дуже легко перетравлюється. З огляду на це баклажани рекомендується внести в список дозволених продуктів для різноманітних лікувальних дієт і для схуднення, повідомляє xCook.info.

Досить широко поширене інша назва цього овоча - синенькі.

Доведено, що кількість аскорбінової кислоти, що міститься в цьому овочі, вистачить для ефективної профілактики простудних захворювань.

При регулярному вживанні баклажанів людина може поліпшити свою нервову систему і позбутися від безсоння, бо в цих плодах є вітаміни групи В. Корисно буде, є баклажани при подагрі, бо вони не дають можливості накопичуватися сечової кислоти. Баклажани мають здатність нормалізувати водно-сольовий баланс і ліпідний обмін.

Корисні властивості баклажанів позитивно впливають як на чоловіків, так і на жінок.

Що стосується користі овочів для жіночого організму, то баклажани дозволяється їсти під час грудного вигодовування, але тільки в невеликій кількості. Найкраще починати вводити новий продукт в раціон годуючої мами не раніше чотирьох місяців після народження дитини. При лактації баклажани можна їсти у вареному, тушкованому або запеченому вигляді. Для початку потрібно з'їсти один маленький шматочок на сніданок, а потім протягом двох днів стежити за самопочуттям дитини. Якщо ніякої негативної реакції не було, значить, продукт можна їсти і далі. При погіршенні стану дитини від баклажанів поки слід відмовитися. У день можна з'їдати не більше ста грамів вареного овоча, а на тиждень - не більше трьохсот грамів.

Багато фахівців рекомендують їсти варені баклажани при циститі та навіть пити з них сік (по п'ятдесят мілілітрів два рази на добу).

Баклажани також корисні й для чоловіків, які страждають від ожиріння. Вживання продукту сприяє виведенню з організму холестерину і підтримки ваги в нормі. Крім того, овоч позитивно впливає і на потенцію.

При панкреатиті й холециститі баклажани можна їсти тільки, якщо йде стійка ремісія хвороби. Овочі можуть бути приготовлені або на пару, або шляхом варіння. Також їх можна додавати в гарячі страви (дієтичні супи), очистивши від шкірки. Якщо при вживанні продукту самопочуття не погіршився, значить, поступово можна буде їсти тушковані та запечені баклажани. Дієтологи не можуть дати точної відповіді з приводу того, скільки такого продукту можна з'їсти за один раз при панкреатиті. Головне, щоб в невеликій кількості. При холециститі норма з'їденого продукту становить не більше двохсот грамів в день. Не рекомендується вживати овоч разом з картоплею або жирним м'ясом.

Люди, які страждають на цукровий діабет, можуть додати у свій раціон харчування страви з баклажанів. Однак їх можна їсти тільки в тушкованому або вареному вигляді та не частіше двох разів на тиждень.

Вживання баклажанів при різних захворюваннях печінки несе колосальну користь для організму. Продукт дозволяється їсти при гепатиті С, раку печінки, цирозі, але тільки в невеликій кількості.

При онкологічних захворюваннях лікарі рекомендують їсти овоч в тушкованому або запеченому вигляді, оскільки він здатний запобігти розвитку злоякісної пухлини.

Також овоч можна вносити в дієтичне харчування під час діалізу, при пієлонефриті, підвищеної кислотності шлунка, артриті, високому холестерин, але в строго обмеженій кількості і якщо доктор дозволить.

При жовчнокам'яній хворобі підійдуть тушковані баклажани в сметанному соусі.

При виразці дванадцятипалої кишки та алергії баклажани їсти не рекомендують.

При геморої й запорах деяким людям можна їсти баклажани, оскільки вони нормалізують роботу кишечника, а у деяких, навпаки, вживання овоча може спровокувати затримку стільця, що негативно позначається на лікування геморою.