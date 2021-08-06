У СБУ та Нацполіції будуть створені "департаменти війни"

"Департаменти війни" аналогічні тому, який працює в Офісі генерального прокурора, будуть створені в Службі безпеки України та Національній поліції України для координації розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією РФ. Про це заявляє генеральний прокурор Ірина Венедіктова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Такі самі департаменти, як у нас "департамент війни", будуть створені в СБУ та в Нацполіції. Це важливо для того, щоб у нас була одна лінія. І важливо також, щоб ми порушували цю тему і за Іловайською трагедією", - сказала Венедіктова журналістам у п'ятницю в Києві.