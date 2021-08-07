Справа Шеремета: Дугар повідомила про стеження за нею

У п'ятницю, 6 серпня, Яна Дугар, яку підозрюють в участі у вбивстві журналіста Павла Шеремета, заявила, що за нею стежать, повідомляє Страна.ua.

Відповідний пост вона опублікувала в соцмережі Facebook.

"Крайнім часом в країні відбуваються ряд подій, одна з них - повішений голова "Білоруського будинку в Україні" Віталій Шишов..! Паралельно відбуваються певні події зі мною: помічаю (знову) на собі "очі", спрацьовує сигналізація у будинку (причому на другому поверсі та в різних кімнатах), чужі під будинком, відеоповідомлення про те, як за мною стежать" , - розповідає підписникам Дугар.

Крім цього, вона посилається на те, що йде залякування і тиск на її психологічний стан.

"Тому хочу зробити заяву! У мене немає депресії! Немає думок про самогубство - я люблю життя, і маю великі плани на майбутнє! Психологічний стан - в нормі!" , - описала свої думки та припущення дівчина.