Ізраїль завдав удару у відповідь по "ХАМАС"

На півдні Ізраїлю прогриміли вибухи після атаки повітряними кулями з вибухівкою. У відповідь в суботу ізраїльські військові літаки завдали ударів по ряду об'єктів ХАМАС в Секторі Газа, повідомляє РБК-Україна.

Армія оборони Ізраїлю заявила, що завдала удару по табору і позиції для запуску ракет в Секторі Газа, що належать ХАМАС. Також у заяві йдеться, що ізраїльські військові продовжать відповідати ударами на спроби терору з Гази.

Жителі палестинського анклаву та ізраїльських громад поблизу кордону повідомили, що чули вибухи в північній частині Сектора Газа. Також в повідомленнях палестинських ЗМІ йдеться про те, що члени Хамасу відкрили вогонь з кулеметів по ізраїльських літаках над Стрипом.

Авіаудари були нанесені після того, як щонайменше чотири пожежі спалахнули на півдні Ізраїлю після атаки повітряними кулями із запальними пристроями. Три пожежі загорілися в лісі Кіссуфім, а ще один - в лісі Беері у двох заповідниках, розташованих на кордоні Ізраїлю й Гази.