США направили в Афганістан бомбардувальники для боротьби з талібами

США намагається допомогти афганським військовим зупинити наступ бойовиків руху "Талібан". Країна відправила до Афганістану бомбардувальники B-52 Stratofortress, повідомляє РБК-Украина.

"Пентагон змушений активізувати щоденні бойові вильоти. Не тільки для того, щоб зупинити талібів, але і для допомоги афганським військово-повітряним силам" , - пише видання The Times.

За інформацією ЗМІ, B-52 Stratofortress вилетіли до Афганістану з американської авіабази в Катарі.

Однак кількість літаків не вказана. Відомо, що бомбардувальники завдадуть ударів по цілях в провінціях Кандагар, Герат, Лашкаргах і Гільменд.

Нагадаємо, нещодавно таліби захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж, під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.

Автор: Марія Кучерявець