США направили в Афганістан бомбардувальники для боротьби з талібами
США намагається допомогти афганським військовим зупинити наступ бойовиків руху "Талібан". Країна відправила до Афганістану бомбардувальники B-52 Stratofortress, повідомляє РБК-Украина.
"Пентагон змушений активізувати щоденні бойові вильоти. Не тільки для того, щоб зупинити талібів, але і для допомоги афганським військово-повітряним силам", - пише видання The Times.
За інформацією ЗМІ, B-52 Stratofortress вилетіли до Афганістану з американської авіабази в Катарі.
Однак кількість літаків не вказана. Відомо, що бомбардувальники завдадуть ударів по цілях в провінціях Кандагар, Герат, Лашкаргах і Гільменд.
Нагадаємо, нещодавно таліби захопили столицю афганської провінції Німроз місто Зарандж, під час атаки був убитий високопоставлений співробітник уряду Афганістану.
Автор: Марія Кучерявець