В Україні негода знеструмила 55 населених пунктів

В Україні складні погодні умови стали причиною знеструмлення 55 населених пунктів у п'яти областях, повідомляє Кореспондент.

Про це йдеться в ранковому зведенні ДСНС в неділю, 8 серпня.

"Станом на 7:00 в результаті ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 55 населених пунктів у семи областях (Полтавська - 17, Сумська - 10, Чернігівська - 9, Черкаська - 7, Донецька - 6, Кіровоградська - 4 і Одеська - 2)" , - йдеться в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.