Двоє фігурантів у справі Майдану вийшли на свободу

Іван Новотний та Сергій Мисливий, яких звинувачують у викраденні і тортурах активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького, вийшли із СІЗО, бо суд не продовжив їм запобіжний захід, повідомляє Кореспондент.

Про це повідомила журналістка Ольга Худецька.

"Дива не сталося, обоє вийшли" , - написала вона в соцмережі сьогодні вночі.

Фото: Watchers.Media

Журналістка відзначила, що обох обвинувачених довгий час розшукували, а затримали їх тільки в березні 2020 року. Продовжити їм запобіжний захід не змогли, адже судді Білоцерківського суду, які розглядають справу про викрадення Луценка і Вербицького, "вирішили дружно сходити у відпустку".

Худецька уточнила, що Новотний вийшов із СІЗО о 00:01 неділі, одразу після закінчення терміну дії запобіжного заходу. Мисливому оголосили нову підозру: слідство отримало інформацію, що він може бути не тільки виконавцем, а й організатором злочину. Вночі підозрюваному почали обирати запобіжний захід у Печерському суді, але потім у засіданні оголосили перерву до 10:00 ранку.

"Я нагадаю, що один "Беркут" на цьому тижні вже випетляв. Тому вихід тітушок, яких так довго шукали і заледве знайшли, - це така собі історія. Окремо така собі історія - це синхронні відходи суддів на лікарняний для розгортання такої схеми" , - написала журналістка.