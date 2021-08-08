У Туреччині зливи допомогли в боротьбі з лісовими пожежами

У Туреччині завдяки зливам пожежникам вдалося взяти під контроль лісові пожежі в районі Антальї, повідомляє DW.

Загалом до боротьби з вогнем залучені близько п'яти тисяч пожежників та рятувальників з Туреччини та інших країн.

Водночас складною залишається ситуація в районі міста Мугла на південному заході країни. У трьох передмістях через пожежі оголошено евакуацію. Вночі там вдалося взяти під контроль шість пожеж, але ще шість продовжують палати.

За словами міністра сільського і лісового господарства Туреччини Бекіра Пакдемерлі, зараз в п'яти провінціях країни налічується 13 вогнищ загоряння. Пакдемірлі зазначив також, що вдалося взяти під контроль окремі пожежі і в районах Бодрума та Мармариса. Міністр заявив про катастрофу, яка увійде в історію.

Загалом через пожежі у країні загинули восьмеро людей. Від вогню постраждали десятки тисяч гектарів території, тисячі місцевих жителів та туристів були евакуйовані у безпечні місця.

Загалом із 28 липня у 47 турецьких провінціях спалахнули 225 лісових пожеж.