Еміратський клуб не дозволив УАФ підписати контракт з Ребровим

Еміратський клуб Аль-Айн не відпускає головного тренера команди Сергія Реброва на аналогічну посаду в збірній України, повідомляє Кореспондент.

За даними журналіста Амера Абдулли, Аль-Айн не дав УАФ дозволу підписати контракт з 47-річним фахівцем.

Зазначимо, що раніше в ЗМІ стверджувалося, що Ребров вже розірвав угоду з Аль-Айном і найближчим часом буде представлений в ролі нового менеджера національної команди.

Очікувалося, що це станеться на Виконкомі УАФ, який відбудеться в понеділок, 9 серпня.