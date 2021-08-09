В "ЛДНР" готуються голосувати на виборах в Держдуму РФ
В "ДНР" і "ЛНР" йде активна підготовка до голосування місцевих жителів з російськими паспортами на виборах в Держдуму Росії, повідомляє Страна.ua.
Донеччанин, який відповідає за вибори в Держдуму в одному з районів міста, розповів про те як йде підготовка.
Як повідомляло видання (згодом це підтвердили в ЦВК РФ), жителі "ЛДНР" з російськими паспортами зможуть віддати свої голоси онлайн через сайт "Держпослуги".
Частина проголосувати зможуть безпосередньо з домашнього комп'ютера, а для тих, кому освоїти цю технологію буде непросто готуються так звані онлайн-виборчі дільниці. Їх організовують в навчальних закладах "республік", в яких є комп'ютерні класи.
"Надійшло завдання, що потрібно забезпечити таємницю голосування. Для цього в школи і технікуми вже завезли кабінки для голосування. Намалюємо покажчики, куди йти. Туди, до виборчих кабінки, ми поставимо стіл з комп'ютером і стілець", - розповідає донеччанин.
За його словами, такі імпровізовані ділянки повинні розташовуватися на виключно першому поверсі школи, технікуму чи вузу. Заняття 17 вересня, швидше за все, скасують або перенесуть.
До кожного онлайн-заповнення виборчих бюлетенів буде прикріплений волонтер. Він буде допомагати людям по процедурі голосування на сайті "Держпослуг", якщо у них виникнуть питання.
Голосування онлайн триватиме три дні 17, 18 і 19 вересня. Для того, щоб віддати голос через Інтернет, жителі "ЛДНР" з російськими паспортами повинні подати заявку на "Держпослуги".
На
"виборчих дільницях" вже визначені
"онлайн-голови комісій". Зараз вони займаються тим, що допомагають громадянам реєструватися на "Держпослугах".
"Обдзвонюємо всіх, у кого є російські паспорти, щоб реєструвалися на "Держпослугах". Не можуть самі - допомагаємо. Поставлено завдання забезпечити максимальну явку", - сказав нам донеччанин.