В "ЛДНР" готуються голосувати на виборах в Держдуму РФ

В "ДНР" і "ЛНР" йде активна підготовка до голосування місцевих жителів з російськими паспортами на виборах в Держдуму Росії, повідомляє Страна.ua.

Донеччанин, який відповідає за вибори в Держдуму в одному з районів міста, розповів про те як йде підготовка.

Як повідомляло видання (згодом це підтвердили в ЦВК РФ), жителі "ЛДНР" з російськими паспортами зможуть віддати свої голоси онлайн через сайт "Держпослуги".

Частина проголосувати зможуть безпосередньо з домашнього комп'ютера, а для тих, кому освоїти цю технологію буде непросто готуються так звані онлайн-виборчі дільниці. Їх організовують в навчальних закладах "республік", в яких є комп'ютерні класи.

"Надійшло завдання, що потрібно забезпечити таємницю голосування. Для цього в школи і технікуми вже завезли кабінки для голосування. Намалюємо покажчики, куди йти. Туди, до виборчих кабінки, ми поставимо стіл з комп'ютером і стілець ", - розповідає донеччанин.

За його словами, такі імпровізовані ділянки повинні розташовуватися на виключно першому поверсі школи, технікуму чи вузу. Заняття 17 вересня, швидше за все, скасують або перенесуть.

До кожного онлайн-заповнення виборчих бюлетенів буде прикріплений волонтер. Він буде допомагати людям по процедурі голосування на сайті "Держпослуг", якщо у них виникнуть питання.

Голосування онлайн триватиме три дні 17, 18 і 19 вересня. Для того, щоб віддати голос через Інтернет, жителі "ЛДНР" з російськими паспортами повинні подати заявку на "Держпослуги".

На "виборчих дільницях" вже визначені "онлайн-голови комісій". Зараз вони займаються тим, що допомагають громадянам реєструватися на "Держпослугах".