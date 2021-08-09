У Польщі чоловік помер після затримання поліцією, спалахнули протести

У місті Люблін на сході Польщі 8 серпня спалахнули масові протести. Сотні людей вийшли на мітинг перед поліцейською дільницею після смерті 32-річного чоловіка під час затримання правоохоронцями, повідомляє Обозреватель.

Будівлю закидали яйцями, камінням та коктейлями Молотова. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ і водомети. У результаті зіткнень було затримано 40 осіб, поранені кілька офіцерів.

Перед окружним управлінням поліції в Любліні зібралося близько 200 осіб. Вони висловили свій протест, принесли свічки і запалили їх перед дільницею. Офіцерів мітингувальники назвали "вбивцями".

Було затримано 40 осіб. Джерело: PAP (Aleksander Koźmiński)

Крім того, натовп із 30 осіб почав штурмувати вхід в будівлю поліції. У результаті він був зруйнований, а вікна і двері вибиті. Протестуючі також підпалили сміттєві баки.

Поліцію закидали камінням. Джерело: PAP (Aleksander Koźmiński)

Інцидент стався після того, як в п'ятницю, 6 серпня, поліцейські затримали чоловіка, який поводився агресивно. Відповідне відео опублікували в мережі. На записі видно, як чотири правоохоронці намагаються посадити дебошира в машину. Він починає вириватися, кричить, кличе на допомогу, а в якийсь момент втрачає свідомість. Через дві години після затримання чоловік помер в лікарні.

На протест зібралися 200 осіб. Джерело: PAP (Aleksander Koźmiński)