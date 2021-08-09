Лукашенко прокоментував можливе загострення між Україною і РФ

У разі нового загострення конфлікту між Україною і Росією Білорусь встане між ними, про це заявив Олександр Лукашенко, повідомляє Кореспондент.

"Будь-яка спроба, яка у вас не була б армія в Україні, - повірте, я обізнана людина в цьому, - будь-яка ваша спроба силою вирішити питання Донбасу закінчиться трагедією для України, перш за все. Я вас прошу, молю, - викиньте це з голови", - сказав він.

Лукашенко підкреслив, що Білорусь ніколи не підтримає Україну при силовому варіанті повернення Донбасу.

"Якщо ви посмієте це зробити за підтримки третіх країн, я ніколи не буду на вашому боці. Це перше. Друге, якщо ви знову з Росією - природно, з ким ще на Донбасі, - зіткнетеся, я буду між вами. Це давно зайнята мною позиція. Я буду між вами, навіть якщо це буде загрожувати моєму життю. Але я впевнений, що ні перший, ні другий варіант нереальні. Цього не буде, тому що розумних голів на Україні досить", - заявив Лукашенко.

"Ви якось дострибаєтеся і я перейду кордон без зброї і зберу не 40, а мінімум 90% українців, і ми Україну повернемо..." - також сказав Лукашенко, не уточнивши куди саме може повернути Україну.

Разом з тим він запевнив, що Білорусь ніколи першою не розпочне вторгнення в Україну.

"Ми ніколи не зробимо капость щодо України. Але тільки за умови, що якщо сама Україна першою не ступить зі зброєю в руках на нашу землю. Думаю, що сьогодні ми повинні сказати про це", - сказав Лукашенко.

При цьому він зазначив, що готовий на діалог з президентом України Володимиром Зеленським, "якщо від цього в Україні хоч одній людині стане краще".

"Але якщо я йому зараз подзвоню, то він просто не підніме трубку. Тому що йому американці наказали", - сказав Лукашенко.

За його словами, у Зеленського був шанс стати миротворцем в Україні і серйозно просунутися у врегулюванні конфлікту на Донбасі. Він порадив українському президенту почати переговори з главами сепаратистів "ЛДНР".

В цілому, Лукашенко вважає, що відносини України і Білорусі знаходяться в найнижчій точці.

"Білорусько-українські політичні відносини, чого не скажеш про економічні поки знаходяться в найнижчій точці. І червона лінія була перейдена тоді, коли ще Євросоюз не припинив авіасполучення з нами, а Україна це зробила. І за що? Невже до такої гидоти можна зробити, щоб плюнути все, що було досі, що ми робили для України", - сказав він.

Лукашенко вважає, що Україна в цій ситуації варто було "посидіти і помовчати" .